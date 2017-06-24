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Новичок Сент-Луиса" Костин надеется, что долги перед хоккеистами "Динамо" будут погашены

Спорт
24 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Российский нападающий, задрафтованный клубом НХЛ в ночь на субботу, в России выступает в системе "Динамо"

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МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин, выступающий в системе московского "Динамо", надеется, что долги по зарплате перед хоккеистами клуба будут погашены. Об этом он сообщил ТАСС.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

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"Не хотелось бы потерять команду, все-таки это мой родной клуб, который мне во всем помог. Мы - семья и одна команда. Думаю, что все долги выплатят и все у команды будет хорошо. Хотелось бы в это верить", - сказал Костин.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК "Динамо", сообщил, что не будет выступать за команду, пока ему не погасят долги. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".

В ночь на субботу в "Юнайтед-центре" в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин был выбран "Сент- Луисом" в первом раунде под общим 31-м номером.

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