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Каррера: матчи "Спартака" и "Зенита" с итальянскими тренерами во главе будут особенными

Спорт
24 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Итальянец Роберто Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня, "Спартак" ранее продлил контракт с Каррерой

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Матчи между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" в предстоящем сезоне чемпионата России по футболу будут особенными в том числе благодаря противостоянию итальянских тренеров команд. Такое мнение высказал главный тренер красно-белых итальянец Массимо Каррера, слова которого приводятся на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянец Роберто Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. "Спартак" ранее продлил контракт с Каррерой.

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"Итальянские тренеры зарекомендовали себя и показали, на что они способны, добиваясь побед в чемпионатах Англии, Германии. Манчини позвали в "Зенит", потому что от него ждут таких же результатов. Санкт-петербургский клуб будет очень тяжелым соперником. Матчи "Спартака" и "Зенита" будут особенными: красивые, важные игры между двумя командами в борьбе за чемпионский титул под руководством итальянских специалистов", - сказал Каррера.

Также тренер "Спартака" ответил на вопрос, желает ли он скорого вылета сборной России с Кубка конфедераций, чтобы пятеро игроков красно-белых, выступающих за национальную команду, вернулись в расположение клуба. "С эгоистичной точки зрения, я бы хотел, чтобы они вылетели и вернулись к работе со мной. Но я - часть клуба, а невыход сборной из группы навредит всем нам", - пояснил итальянец.

Каррера возглавил "Спартак" по ходу прошедшего сезона, сменив на этом посту Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые впервые с 2001 года завоевали титул чемпиона России.

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