Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников похоронен на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Олимпийский чемпион 1988 года, бывший вратарь хоккейной сборной СССР Сергей Мыльников похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее там же, на Троекуровском кладбище, состоялась церемония прощания с бывшим хоккеистом, который скончался 20 июня на 59-м году жизни.

Проститься с Мыльниковым пришли несколько десятков человек, среди которых были Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Александр Кожевников, Алексей Морозов и другие.

Мыльников родился в Челябинске и большую часть карьеры провел в "Тракторе", за который выступал с 1976 по 1980 годы, а также с 1983 по 1989-й. С 1980 по 1982 годы он играл за СКА. В составе сборной СССР Мыльников также становился трехкратным чемпионом мира (1986, 1989, 1990). В 2014 году он был включен в Зал славы отечественного хоккея.

Мыльников стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне-1989/90 он провел 10 игр (одна победа, две ничьи и семь поражений) в составе клуба НХЛ "Квебек Нордикс". После окончания карьеры вратаря Мыльников работал тренером в шведском "Сэтере", "Ладе", "Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".