Мутко: российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страны

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КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Российский футбол заинтересован в сильном казанском "Рубине" во главе с главным тренером Курбаном Бердыевым. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
По окончании сезона Бердыев покинул "Ростов" и вернулся в "Рубин", в котором работал с 2001 по 2013 год и дважды приводил клуб к победе в чемпионате страны (2008, 2009). После этого ростовский клуб покинул ряд игроков, некоторых из них СМИ связывают с казанским клубом.
"Мы заинтересованы, чтобы в нашем футболе было как можно больше конкурентных клубов. "Рубин" имеет хорошую материальную и финансовую основы, он был чемпионом России, обыгрывал "Барселону" в Лиге чемпионов, но потерял очень многое в последнее время. Мы хотели бы, чтобы он вернулся в элиту и конкурировал с остальными клубами. Что касается Курбана Бердыева, мы его знаем, как специалиста высокого уровня", - прокомментировал ситуацию Мутко.
"Мы мониторим ситуацию в "Ростове" и сделаем все, чтобы он продолжал работу, чтобы там были болельщики, - отметил глава РФС. - Конечно, странно видеть, что из клуба уходит десяток игроков, но это вопросы к менеджменту. "Ростов" назначил тренером серьезного специалиста [Леонида Кучука], надеемся, что они найдут финансовую стабильность; там с опережением строится стадион. Мы хотим, чтобы на нем играла такая замечательная команда, как "Ростов".
Мутко в очередной раз отметил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет сохранен.
"У нас он был, есть и будет, вы знаете позицию нашего государства, - заявил он. - Мы можем вернуться к заявке на матч, не исключаю, что это произойдет после чемпионата мира, все зависит от комитета профессионального футбола".
"Если мы не будем растить доморощенных игроков, не будет у нас сборной, а если у клуба есть серьезные ресурсы, он всегда найдет лучшего игрока за границей. Если бы не было лимита, неизвестно, видели бы мы сейчас в сборной Георгия Джикию, Александра Головина и остальных", - также отметил он.