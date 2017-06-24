Власти города: клуб "Сочи" пока официально не снят с ПФЛ

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Клуб "Сочи" официально не снимался с первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), решение о прекращении выступления команды в турнире пока не принято. Об этом сообщил журналистам директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

Ранее на официальном сайте клуба появилось сообщение, что "Сочи" сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду и дождаться завершения реконструкции домашней тренировочной базы.

"Я связывался с ПФЛ. Официально клуб не снят с турнира. Знаю, что клуб хочет взять годичный перерыв, но на сегодняшний день решение пока не принято. Изначально говорили, что клуб завершает выступление, но сейчас это годичный перерыв", - объяснил Пилосян.

Он напомнил, что команда использовала для тренировок Центральный стадион имени Славы Метревели, который закрывается на реконструкцию. "В Сочи это единственный стадион, сертифицированный ПФЛ и РФС для проведения матчей внутренних всероссийских соревнований, он становится на реконструкцию. Возможно, клуб принял для себя такое решение, чтобы не брать на себя дополнительные расходы", - отметил директор департамента.

В прошедшем сезоне "Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.