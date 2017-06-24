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Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в Жуковском

Спорт
24 июня, 13:50 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Второе место заняла Светлана Школина, третье - Татьяна Одинева

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), занявшая в субботу первое место на четвертом этапе летнего Гран-при в подмосковном Жуковском, одержала победу на восьмом турнире подряд. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 2 метра.

Второе место заняла Светлана Школина (1,87), третье - Татьяна Одинева (1,78).

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова в Жуковском.

Следующим стартом для Ласицкене станет Мемориал братьев Знаменских (1-2 июля). Затем она выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лозанне и Лондоне, Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

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