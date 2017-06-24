Bild: бронзовый призер ЧМ Аого может перейти из "Шальке" в "Краснодар"

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Немецкий защитник Деннис Аого может перейти из "Шальке" в российский "Краснодар" бесплатно на правах свободного агента. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
"Краснодар" заинтересован в приглашении 30-летнего защитника и готов платить ему зарплату большую, чем тот может получить в "Шальке". Также за футболистом следит другой немецкий клуб "Хоффенхайм". Контракт немца с командой истекает 30 июня.
Аого сыграл в составе сборной Германии 12 матчей, последний раз он вызывался в национальную команду в 2013 году. На чемпионате мира в 2010 году защитник завоевал бронзовые медали. В прошедшем сезоне он три раза появился в стартовом составе "Шальке" в чемпионате страны и еще четырежды вышел на замену, проведя на поле в сумме 287 минут.