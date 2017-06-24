Женская сборная России по керлингу начала подготовку к олимпийскому сезону

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МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские керлингистки начали подготовку к олимпийскому сезону. Об этом ТАСС сообщила тренер команды Светлана Калалб.
На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, которая решением исполкома Федерации керлинга России (ФКР) получила приоритетное право участия в Олимпиаде. На прошедшем в марте чемпионате мира сборная России, в составе которой выступали Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева, впервые в истории завоевала серебряные медали турнира. Данный результат позволил национальной команде завоевать путевку на Игры-2018.
"Сборы на учебно-тренировочной базе в Новогорске начались у нас в пятницу, они продлятся до 30 июня. Девочки проводят втягивающий сбор, нацеленный на общую физическую подготовку. Ледовая подготовка начнется в августе, тогда же в сборную приедет Роджер Шмидт [швейцарский специалист, который будет готовить команду Сидоровой к Играм-2018]", - сказала Калалб.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.