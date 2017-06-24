Ласицкене посетовала на малое количество участников на этапе летнего Гран-при в Жуковском

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), занявшая в субботу первое место на четвертом этапе летнего Гран-при в подмосковном Жуковском, посетовала на малое количество участников турнира. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
Соревнования в Жуковском прошли в субботу, Ласицкене одержала победу, преодолев планку на высоте 2 метра. Всего в турнире по прыжкам в высоту принимали участие четыре спортсменки.
"Я довольна своим сегодняшним выступлением, погода была отличной, - сказала Ласицкене. - Единственный минус - сегодня было очень мало участниц. К сожалению, мне приходилось себя подстегивать чтобы прыгать выше, так как не хватало соревновательных эмоций, которые появляются в условиях острой конкуренции. Старт получился, можно сказать, тренировочным, но я довольна, что и в таких условиях сумела достойно выступить и взять два метра. О том, чтобы обязательно победить здесь, я не думала, для меня сейчас главное - результат и форма, сейчас у меня все хорошо".
11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова в Жуковском.
Следующим стартом для Ласицкене станет Мемориал братьев Знаменских (1-2 июля). Затем она выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лозанне и Лондоне, Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля). Чемпионат мира по легкой атлетике состоится в Лондоне с 4 по 13 августа.