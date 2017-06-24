Игорь Лебеденко может перейти в московский ФК "Арарат"

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МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в московском "Арарате". Об этом ТАСС сообщил вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.
"Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии", - сказал Керопян.
Последней командой 34-летнего Лебеденко был грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), который он покинул после завершения сезона-2016/17 в статусе свободного агента.
Помимо "Терека", где он играл с 2012 года, Лебеденко выступал за московские "Торпедо" (2002-2004 гг.) и "Локомотив" (2005-2006), раменский "Сатурн" (2006-2008), "Ростов" (2009-2010), казанский "Рубин" (2011). В общей сложности Лебеденко провел за российские клубы 418 матчей и забил 68 мячей.
Клуб "Арарат" был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат". Ранее игроками команды стали бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.