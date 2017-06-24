ФК "Скендербеу" лишен титула чемпиона Албании сезона-2015/16

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Албании лишила футбольный клуб "Скендербеу" титула чемпиона страны, который был завоеван командой в сезоне-2015/16, за влияние на результаты вопреки этике спорта. Об этом сообщает агентство AP.

Также клуб из города Корча оштрафован на $16 660 и лишен 12 очков по итогам прошедшего сезона.

Пока неизвестно будет ли титул, которого лишили "Скендербеу", передан клубу "Партизани", который занял второе место в том чемпионате.

Союз европейских футбольных ассоциаций в прошлом сезоне отстранил "Скендербеу" от еврокубков за нерегулярные ставки на четыре игры Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2015 году. Албанский клуб подозревается во влиянии на 50 матчей национальных турниров с 2011 года.