ФК "Скендербеу" лишен титула чемпиона Албании сезона-2015/16

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Албании лишила футбольный клуб "Скендербеу" титула чемпиона страны, который был завоеван командой в сезоне-2015/16, за влияние на результаты вопреки этике спорта. Об этом сообщает агентство AP.
Также клуб из города Корча оштрафован на $16 660 и лишен 12 очков по итогам прошедшего сезона.
Пока неизвестно будет ли титул, которого лишили "Скендербеу", передан клубу "Партизани", который занял второе место в том чемпионате.
Союз европейских футбольных ассоциаций в прошлом сезоне отстранил "Скендербеу" от еврокубков за нерегулярные ставки на четыре игры Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2015 году. Албанский клуб подозревается во влиянии на 50 матчей национальных турниров с 2011 года.