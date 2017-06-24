Женская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась на чемпионат Европы 2017 года

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Сербии в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы 2017 года по баскетболу в формате 3x3. Квалификационные соревнования проходят во французском Нанте.
Встреча завершилась со счетом 15:7 в пользу российской сборной, в составе которой играют Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева. В полуфинале россиянки сыграют с голландками, которые в свою очередь были сильнее румынок.
Выход в полуфинал позволил сборной России получить право сыграть на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Нидерландах с 7 по 9 июля. В среду российская сборная впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который также проходил в Нанте.
Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.