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Женская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась на чемпионат Европы 2017 года

Спорт
24 июня, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Россиянки обыграли команду Сербии в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы 2017 по баскетболу в формате 3x3

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Сербии в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы 2017 года по баскетболу в формате 3x3. Квалификационные соревнования проходят во французском Нанте.

Встреча завершилась со счетом 15:7 в пользу российской сборной, в составе которой играют Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева. В полуфинале россиянки сыграют с голландками, которые в свою очередь были сильнее румынок.

Выход в полуфинал позволил сборной России получить право сыграть на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Нидерландах с 7 по 9 июля. В среду российская сборная впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который также проходил в Нанте.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

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