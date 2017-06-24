Боксер Егоров принес сборной России первое золото чемпионата Европы в Харькове

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.
В финале российский боксер раздельным решением судей одержал победу над англичанином Галалем Яфаем. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали белорус Евгений Кармильчик и испанец Самуэль Кармона Эредия.
Егоров принес первую золотую медаль для сборной России на текущем чемпионате. Ранее Максим Бабанин завоевал бронзу в весовой категории свыше 91 кг. Егоров стал двукратным чемпионом Европы, в 2015 году он также завоевал золото в данном весе. Кроме того, в активе Егорова серебро чемпионата мира 2015 года.
Также в субботу в финальных поединках чемпионата Европы сразятся россияне Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
Турнир завершится 24 июня.