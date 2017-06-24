Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Егоров принес сборной России первое золото чемпионата Европы в Харькове

Спорт
24 июня, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В финале в весовой категории до 49 кг россиянин одержал победу над англичанином Галалем Яфаем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Егоров

Василий Егоров

© AP Photo/Frank Franklin II, архив

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 49 кг. Турнир проходит в Харькове.

В финале российский боксер раздельным решением судей одержал победу над англичанином Галалем Яфаем. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали белорус Евгений Кармильчик и испанец Самуэль Кармона Эредия.

Егоров принес первую золотую медаль для сборной России на текущем чемпионате. Ранее Максим Бабанин завоевал бронзу в весовой категории свыше 91 кг. Егоров стал двукратным чемпионом Европы, в 2015 году он также завоевал золото в данном весе. Кроме того, в активе Егорова серебро чемпионата мира 2015 года.

Также в субботу в финальных поединках чемпионата Европы сразятся россияне Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

Турнир завершится 24 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге
20
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Эпизод матча Камерун - Австралия
22
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин посетил "Артек" и пообщался с детьми
2
У берегов Анапы произошло землетрясение
3
В Подмосковье зарегистрированы заморозки в ночь на субботу
4
В Московском регионе на 25 июня объявлен желтый уровень опасности
5
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама