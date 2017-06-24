Ласицкене: отказ оргкомитета турнира в Лондоне пригласить тренера может пойти на пользу

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене огорчена отказом организаторов лондонского этапа "Бриллиантовой лиги" пригласить на турнир ее наставника Геннадия Габриляна, но считает, что первый опыт выступления на международном старте без личного тренера сделает ее только сильнее. Об этом она сообщила ТАСС.

Оргкомитет лондонского этапа "Бриллиантовой лиги" изначально не планировал приглашать к себе российских легкоатлетов, о чем Ласицкене была извещена в начале мая. Однако спустя полтора месяца организаторы изменили свою позицию, и обладательница лучшего результата сезона в мире получила приглашение приехать в июле в Лондон. Однако личный тренер спортсменки, с которым она ездит на каждый турнир, на этот раз вынужден будет остаться дома по причине отсутствия приглашения на соревнования в столицу Великобритании.

"К сожалению, на этом турнире рядом со мной не будет Геннадия Гариковича, - отметила Ласицкене. - Тем не менее я допускаю, что этот опыт самостоятельного выступления сделает меня только сильнее и пригодится в будущем. В этом сезоне этап "Бриллиантовой лиги" станет единственным стартом, где рядом не будет моего тренера. Но в Лондоне со мной будет муж, так что в одиночестве я не останусь".

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме.

Лондонский этап "Бриллиантовой лиги" состоится 9 июля.