Клуб "Тампа-Бэй" выбрал россиянина Волкова во втором раунде драфта НХЛ 2017 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Волков был выбран под общим 48-м номером клубом "Тампа-Бэй" во втором раунде драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в американском городе Чикаго.

Прошедший сезон 19-летний нападающий провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), выступая за клуб "СКА-1946", за который сыграл 20 матчей (с учетом плей-офф) и набрал 15 очков (8 шайб + 7 передач). Кроме того, Волков сыграл с учетом плей-офф 23 матча в Высшей хоккейной лиге за клуб "СКА-Нева", в которых отметился четырьмя шайбами и двумя передачами.

В основном составе "Тампа-Бэй" в следующем сезоне будут выступать четверо россиян - голкипер Андрей Василевский, нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник Михаил Сергачев, обмененный из "Монреаля". Кроме того, "Тампе" принадлежали права на форварда Никиту Гусеву, но клуб обменял их в "Вегас".

В ночь на субботу клуб "Сент-Луис" выбрал 18-летнего российского нападающего Клима Костина под последним, 31-м, номером в первом раунде драфта, церемония проходила в "Юнайтед-центре" в Чикаго. Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта. Первый и второй раунды завершились, остальные пять пройдут в субботу. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.