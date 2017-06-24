Клуб "Тампа-Бэй" выбрал россиянина Волкова во втором раунде драфта НХЛ 2017 года

Парламент Великобритании подвергся кибератакеМеждународная панорама 24 июня, 18:42
Артемьеву и Михалкову присуждена премия ШостаковичаКультура 24 июня, 18:29
На ММКФ показали картину итальянского режиссера "Каренина и я"Культура 24 июня, 18:23
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный списокКультура 24 июня, 18:17
Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннеромСпорт 24 июня, 18:16
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - РоссияСпорт 24 июня, 17:45
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят - 11-йСпорт 24 июня, 17:22
Путин пожелал детям "Артека" крепкой дружбы и новых знанийОбщество 24 июня, 17:17
Ласицкене: отказ оргкомитета турнира в Лондоне пригласить тренера может пойти на пользуСпорт 24 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Волков был выбран под общим 48-м номером клубом "Тампа-Бэй" во втором раунде драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в американском городе Чикаго.
Прошедший сезон 19-летний нападающий провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), выступая за клуб "СКА-1946", за который сыграл 20 матчей (с учетом плей-офф) и набрал 15 очков (8 шайб + 7 передач). Кроме того, Волков сыграл с учетом плей-офф 23 матча в Высшей хоккейной лиге за клуб "СКА-Нева", в которых отметился четырьмя шайбами и двумя передачами.
В основном составе "Тампа-Бэй" в следующем сезоне будут выступать четверо россиян - голкипер Андрей Василевский, нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник Михаил Сергачев, обмененный из "Монреаля". Кроме того, "Тампе" принадлежали права на форварда Никиту Гусеву, но клуб обменял их в "Вегас".
В ночь на субботу клуб "Сент-Луис" выбрал 18-летнего российского нападающего Клима Костина под последним, 31-м, номером в первом раунде драфта, церемония проходила в "Юнайтед-центре" в Чикаго. Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта. Первый и второй раунды завершились, остальные пять пройдут в субботу. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.