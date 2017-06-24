Сборная России проиграла китайцам на командном чемпионате мира по шахматам

Парламент Великобритании подвергся кибератакеМеждународная панорама 24 июня, 18:42
Артемьеву и Михалкову присуждена премия ШостаковичаКультура 24 июня, 18:29
На ММКФ показали картину итальянского режиссера "Каренина и я"Культура 24 июня, 18:23
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный списокКультура 24 июня, 18:17
Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннеромСпорт 24 июня, 18:16
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - РоссияСпорт 24 июня, 17:45
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят - 11-йСпорт 24 июня, 17:22
Путин пожелал детям "Артека" крепкой дружбы и новых знанийОбщество 24 июня, 17:17
Ласицкене: отказ оргкомитета турнира в Лондоне пригласить тренера может пойти на пользуСпорт 24 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла китайцам со счетом 1,5:2,5 на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в Ханты- Мансийске.
Ян Непомнящий сыграл вничью с Лижэнь Динем, Никита Витюгов - с Янги Ю, Максим Матлаков - с И Вэем, Владимир Федосеев проиграл Ли Чао. В других матчах белорусы выиграли у египтян (3,5:0,5), поляки - у норвежцев (2,5:1,5), индийцы - у украинцев (2,5:1,5), американцы - у турков (3:1).
В женском турнире сборная России победила команду Польши со счетом 3,5:0,5. Александра Костенюк выиграла у Моники Соцко, Александра Горячкина - у Иоанны Майдан, Валентина Гунина - у Клаудии Кулён. Катерина Лагно сыграла вничью с Иолантой Завадской. В других матчах женского турнира украинки победили египтянок (2,5:1,5), грузинки - азербайджанок (3:1), вничью сыграли сборные Вьетнама и США (2:2), Китая и Индии (2:2).
После семи туров на первом месте идет команда Китая с 12 очками, россияне занимают вторую строчку с 11 очками. В женском турнире лидируют сборные России и Украины, в активе которых по 12 очков.
Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.