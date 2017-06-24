Российские ватерполисты победили японцев и сыграют за 5-е место в суперфинале Мировой лиги

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России выиграла в серии пенальти у команды Японии со счетом 18:17 в матче суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

В матче за пятое место, который состоится 25 июня, россияне сыграют с командой Казахстана, победившей австралийцев со счетом 12:11.

Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года, 10 титулов завоевала команда Сербии, две победы у команды Венгрии, по одной - у ватерполистов Хорватии, Черногории и России. Российская команда стала первой в 2002 году, после чего участвовала в суперфиналах в 2005 (шестое место) и 2013 (пятое место) годах.

Суперфинал Мировой лиги среди женских команд прошел в начале июня в Шанхае и завершился победой сборной США. Российская команда заняла третье место.