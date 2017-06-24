Россиянин Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата Европы по боксу в весе до 81 кг

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины Георгия Кушиташвили, стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.

В финале россиянин единогласным решением судей проиграл ирландцу Джозефу Уорду. Третье место заняли хорват Дамир Плантич и итальянец Валентино Манфредония.

Кушиташвили 14 июня было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Турнир завершится 24 июня.