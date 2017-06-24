Россиянин Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата Европы по боксу в весе до 81 кг

Лосано: сборная России по футболу оказалась очень сложным соперникомСпорт 24 июня, 20:21
Игнатьев: у сборной России по футболу видна положительная динамика в игреСпорт 24 июня, 20:21
Мостовой: сборной России по футболу не нужно менять главного тренера до чемпионата мираСпорт 24 июня, 20:18
Черчесов: тренеры сборной России теперь точно знают, какие ошибки нужно устранитьСпорт 24 июня, 20:16
Тренер: российские боксеры Тищенко и Егоров выступят на чемпионате мираСпорт 24 июня, 20:12
Грищук занимает третье место после первого круга блица на Гран-туре в ПарижеСпорт 24 июня, 20:01
Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его командуСпорт 24 июня, 20:00
Футболист: сборная Камеруна не сталкивалась в России с расизмомСпорт 24 июня, 19:53
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины Георгия Кушиташвили, стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.
В финале россиянин единогласным решением судей проиграл ирландцу Джозефу Уорду. Третье место заняли хорват Дамир Плантич и итальянец Валентино Манфредония.
Кушиташвили 14 июня было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.
Турнир завершится 24 июня.