Пятеро россиян были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ 2017 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские вратари Кирилл Устименко и Даниил Тарасов, защитник Дмитрий Саморуков, а также нападающие Андрей Алтыбармакян и Алексей Липанов были выбраны в третьем раунде драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в американском городе Чикаго.

18-летний Алтыбармакян был выбран под общим 70-м номером клубом "Чикаго". В прошедшем сезоне он выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), выступая за клуб "Серебряные львы" из Санкт-Петербурга (31 матч, 45 очков - 20 шайб и 25 передач). Кроме того, Алтыбармакян сыграл с учетом плей-офф 38 матчей в Высшей хоккейной лиге за клуб "СКА-Нева", в которых отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя передачами. Игрок также принял участие в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги 2017 года.

Липанов выбран клубом "Тампа-Бэй" под 76-м номером. Воспитанник школы "Спартака" Липанов на молодежном и взрослом уровне выступал в системе "Динамо". В прошедшем сезоне он провел 11 матчей в МХЛ и 21 игру - в ВХЛ. Липанов был капитаном юниорской сборной России на последнем чемпионате мира, где стал бронзовым призером, в семи матчах турнира он отдал три голевые передачи.

Устименко, выбранный "Филадельфией" под 80-м номером, в прошедшем сезоне сыграл с учетом плей-офф 32 матча в составе санкт-петербургского "Динамо" в МХЛ, пропуская в среднем 1,74 шайбы за игру. Кроме того, она также стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

Саморуков был выбран "Эдмонтоном" под 84-м номером. Он в прошедшем сезоне выступал в Хоккейной лиге Онтарио в клубе "Гелф Шторм", сыграл в 67 играх и набрал 20 очков (4+16). Тарасов был выбран "Коламбусом" под общим 86-м номером, весь прошедший сезон вратарь пропустил из-за травмы. В "Коламбусе" выступает другой российский вратарь Сергей Бобровский, по итогам прошлого сезона признанный лучшим вратарем регулярного чемпионата.

Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта, оставшиеся также пройдут в субботу. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.