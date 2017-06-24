Бывший футболист ЦСКА Олич завершил карьеру игрока

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщает портал Transfermarkt.de со ссылкой на газету Bild.
"Я вешаю бутсы на гвоздь. Думаю, что могу заканчивать карьеру футболиста с чистой совестью. В ближайший год буду ходить на тренерские курсы", - сообщил 37-летний хорват.
Последним клубом Олича был немецкий "Мюнхен-1860", с которым он занял 15-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии в сезоне-2016/17. В минувшем сезоне Олич провел за команду 33 матча в разных турнирах, забив пять голов и сделав четыре результатных передачи. За сборную Хорватии футболист выступал с 2002 по 2015 гг., провел 104 матча и забил 20 голов.
Олич за карьеру, помимо "Мюнхена-1980" (2016-2017), играл за хорватские клубы "Марсония" (1996-1998, 2002-2003), "Загреб" (2001-2002), "Динамо" (2002-2003), а также за ЦСКА (2003-2007) и немецкие "Гамбург" (2007-2009, 2015-2016), "Баварию" (2009-2012) и "Вольфсбург" (2012-2014).
Форвард дважды выигрывал чемпионат Хорватии (2001/02, 2002/03), по разу чемпионат (2009/10) Кубок (2009/10) и Суперкубок Германии (2010). В составе ЦСКА футболист стал трехкратным чемпионом (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка (2004/05, 2005/06) и Суперкубка России (2004, 2006), а также в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.