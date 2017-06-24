Российский боксер Тищенко стал чемпионом Европы в весовой категории до 91 кг

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Тищенко выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в Харькове.
В финале россиянин одержал победу над англичанином Шиваном Кларком единогласным решением судей. Третье место заняли француз Поль Омба Бионголо и голландец Рой Корвинг.
Тищенко принес сборной России второе золото на турнире. Ранее чемпионом Европы стал Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 49 кг.
25-летний Тищенко является действующим олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в данной весовой категории.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.