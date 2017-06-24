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Четыре российских хоккеиста выбраны в четвертом раунде драфта НХЛ 2017 года

Спорт
24 июня, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ими стали вратарь Максим Жуков, а также нападающие Никита Попугаев, Алексей Торопченко и Владислав Кара

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский вратарь Максим Жуков, а также нападающие Никита Попугаев, Алексей Торопченко и Владислав Кара были выбраны в четвертом раунде драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в американском городе Чикаго.

Жуков был выбрал под общим 96-м номером клубом "Вегас". В прошедшем сезоне голкипер провел 31 игру в составе "Грин Бэй Гэмблерс" из Хоккейной лиги США (USHL), пропуская в среднем 2,25 шайбы за игру. Он также выступал на юниорском чемпионате мира среди игроков до 18 лет, где был назван лучшим вратарем турнира. Жуков провел пять встреч, в которых в среднем пропускал по 2,63 шайбы и продемонстрировал процент отраженных бросков 92,59.

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Попугаев выбран клубом "Нью-Джерси" под 98-м номером. По оценкам скаутского бюро НХЛ он занимал 28-е место в рейтинге новичков лиги перед драфтом. Воспитанник московского "Динамо" Попугаев перешел в школу ЦСКА в ноябре 2012 года, однако последние два года выступает в Канаде. В сезоне-2016/17 он перешел в клуб WHL "Принс Джордж", в котором провел 31 игру и набрал 18 очков (7 голов + 11 передач).

Торопченко, как и Попугаев, является воспитанником системы московского "Динамо", в завершившемся сезоне он выступал в составе балашихинского "Динамо" в Молодежной хоккейной лиге. 17-летний игрок провел 45 игр, набрав 31 очко по системе "гол+пас". Он был выбран "Сент-Луисом" под 113-м номером.

Кара играет на позиции центрфорварда и последние два сезона провел в Казани, выступая за клубы "Барс" (Высшая хоккейная лига) и "Ирбис" (Молодежная хоккейная лига). 19-летний игрок был выбран "Торонто" под общим 124-м номером.

Всего традиционно пройдут семь раундов драфта. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.

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