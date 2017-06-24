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Грищук занимает третье место после первого круга блица на Гран-туре в Париже

Спорт
24 июня, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Лидирует норвежец Магнус Карлсен с 20 очками

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Александр Грищук

Александр Грищук

© Алексей Насыров/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук занимает третье место после первого круга блица на этапе серии Гран-тура, который проходит в Париже.

Блиц проходит в два круга 24-25 июня, участники получают по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

Норвежец Магнус Карлсен лидирует в турнирной таблице с 20 очками. Далее расположились американец Хикару Накамура - 19 очков, россиянин Александр Грищук - 17,5, француз Максим Вашье-Лаграв - 17, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров - 14, россиянин Сергей Карякин - 13,5, американец Уэсли Со - 10,5, американец Фабиано Каруана - 9, болгарин Веселин Топалов - 8,5, француз Этьен Бакро - 6.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Лювене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. В ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны 150 тысяч евро. Победитель турнира получит €37,5 тыс.

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