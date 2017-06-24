Два российских хоккеиста выбраны в пятом раунде драфта НХЛ 2017 года

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские нападающие Игорь Швырев и Кирилл Максимов были выбраны в пятом раунде драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в американском городе Чикаго.
Швырев был выбран под общим 125-м номером "Колорадо". В прошедшем сезоне 18-летний центральный нападающий провел 10 матчей за магнитогорский "Металлург" в Континентальной хоккейной лиге, не отметившись результативными действиями.
Максимов был выбран "Эдмонтоном" под 146-м номером. В прошедшем сезоне 18-летний левый нападающий выступал в Хоккейной лиге Онтарио за два клуба. В составе "Сагинав Спирит" он провел 37 матчей, забросив шесть шайб и сделав 10 передач, за "Ниагару Айсдогс" - 29 матчей(15+7).
В 2017 году Максимов стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет в составе сборной России. В его активе три шайбы в семи матчах.
Всего в Чикаго традиционно пройдут семь раундов драфта. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирают хоккеистов в возрасте 18-20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.