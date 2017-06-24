Федерация бокса России поднимет на исполкоме AIBA вопрос судейства во время ЧЕ

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МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России поднимет вопрос судейства на чемпионате Европы на исполкоме Международной ассоциации бокса (АИБА). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"У нас могло быть три золота, но в финале весовой категории до 60 кг нас засудили [бой Габил Мамедов - Юрий Шестак]. Мы будем разбираться по судейству, на исполкоме АИБА я подниму этот вопрос. Нам нужно высказывать свою позицию на международном уровне", - сказал Кремлев.
На чемпионате Европы в Харькове сборная России завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую награду.