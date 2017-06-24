Женский ЧЕ-2019 по баскетболу, на который претендовала Россия, пройдет в Сербии и Латвии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сербия и Латвия примут женский чемпионат Европы по баскетболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Решение было принято в субботу на заседании Совета FIBA в Праге. На проведение группового и финального этапа ЧЕ-2019 претендовали две страны - Сербия и Россия. Провести у себя только групповой этап были готовы Латвия и Израиль, но Израиль в последний момент снял кандидатуру.

"Рад видеть, что все заявки оказались самого высокого качества, а презентации были подготовлены профессионально. Благодарим все три федерации [Сербия, Россия и Латвия] за отличную работу", - заявил президент FIBA Тургай Демирель.

Президент РФБ Андрей Кириленко, избранный в центральное бюро Международной федерации футбола (FIBA) 3 мая, сообщил, что Россия будет претендовать на мужской Кубок мира в 2023 году. "На мой взгляд, на итоговом решении сказались три момента. Во-первых, в прошлый раз заявки подавали две страны - Чехия и Сербия. И выбор пал на Чехию, хотя сербская сборная в итоге выиграла Евробаскет-2015", - сказал Кириленко.

"Во-вторых, определенное значение имел логистический момент, - продолжил президент РФБ. - Все-таки большинство членов Совета FIBA - представители Центральной Европы. И, конечно, проведение чемпионата в Сербии более удобно, чем в России, которая расположена гораздо дальше от большинства европейских стран. Правда, этот фактор, если и повлиял, то в меньшей степени".

"В-третьих, за последние 50 лет наша страна впервые подала заявку на проведение столь крупного баскетбольного турнира. Мы - новички, а сербы неоднократно высказывали желание принять у себя чемпионаты Европы. Было отмечено, что за два года Россия прошла большой путь - от федерации, которая была дисквалифицирована, до полноценной серьезной заявки на крупный турнир. Несмотря на итог, это хороший опыт для нас, теперь необходимо сосредоточить свои усилия на другой заявке - на проведении в нашей стране мужского Кубка мира 2023 года", - добавил президент РФБ.