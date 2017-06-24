Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женский ЧЕ-2019 по баскетболу, на который претендовала Россия, пройдет в Сербии и Латвии

Спорт
24 июня, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что Россия будет претендовать на мужской Кубок мира в 2023 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сербия и Латвия примут женский чемпионат Европы по баскетболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Решение было принято в субботу на заседании Совета FIBA в Праге. На проведение группового и финального этапа ЧЕ-2019 претендовали две страны - Сербия и Россия. Провести у себя только групповой этап были готовы Латвия и Израиль, но Израиль в последний момент снял кандидатуру.

"Рад видеть, что все заявки оказались самого высокого качества, а презентации были подготовлены профессионально. Благодарим все три федерации [Сербия, Россия и Латвия] за отличную работу", - заявил президент FIBA Тургай Демирель.

Президент РФБ Андрей Кириленко, избранный в центральное бюро Международной федерации футбола (FIBA) 3 мая, сообщил, что Россия будет претендовать на мужской Кубок мира в 2023 году. "На мой взгляд, на итоговом решении сказались три момента. Во-первых, в прошлый раз заявки подавали две страны - Чехия и Сербия. И выбор пал на Чехию, хотя сербская сборная в итоге выиграла Евробаскет-2015", - сказал Кириленко.

"Во-вторых, определенное значение имел логистический момент, - продолжил президент РФБ. - Все-таки большинство членов Совета FIBA - представители Центральной Европы. И, конечно, проведение чемпионата в Сербии более удобно, чем в России, которая расположена гораздо дальше от большинства европейских стран. Правда, этот фактор, если и повлиял, то в меньшей степени".

"В-третьих, за последние 50 лет наша страна впервые подала заявку на проведение столь крупного баскетбольного турнира. Мы - новички, а сербы неоднократно высказывали желание принять у себя чемпионаты Европы. Было отмечено, что за два года Россия прошла большой путь - от федерации, которая была дисквалифицирована, до полноценной серьезной заявки на крупный турнир. Несмотря на итог, это хороший опыт для нас, теперь необходимо сосредоточить свои усилия на другой заявке - на проведении в нашей стране мужского Кубка мира 2023 года", - добавил президент РФБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
19
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Болельщик сборной Мексики перед "Казань-Ареной"
8
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - Россия
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье при возгорании бензовоза после ДТП погибли три человека, включая ребенка
2
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
3
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
4
Эксперты: лечение рака без отравления химией укрепило авторитет российской науки
5
У берегов Анапы произошло землетрясение
6
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области
7
Путин посетил "Артек" и пообщался с детьми
Темы дня
Загрузка...
Реклама