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Сборная России завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу в Харькове

Спорт
24 июня, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Россияне заняли второе место в общекомандном зачете

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы, который завершился в Харькове.

Василий Егоров стал чемпионом Европы в весовой категории до 49 кг. В финале турнира россиянин раздельным решением судей одержал победу над англичанином Галалем Яфаем. Егоров стал двукратным чемпионом Европы, в 2015 году он завоевал золото в данном весе, кроме того, в активе Егорова серебро чемпионата мира 2015 года.

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Евгений Тищенко стал чемпионом Европы в весовой категории до 91 кг. В финале турнира россиянин одержал победу над англичанином Шиваном Кларком единогласным решением судей. 25-летний Тищенко выигрывал чемпионат Европы в этой весовой категории в 2015 году, также он является чемпионом мира 2015 года и олимпийским чемпионом 2016 года.

Габил Мамедов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг, проиграв в финале украинцу Юрию Шестаку раздельным решением судей. В весовой категории свыше 91 кг третье место занял россиянин Максим Бабанин.

Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером в весовой категории до 81 кг. В финале россиянин единогласным решением судей проиграл ирландцу Джозефу Уорду. Гаджимагомедов заменил депортированного с Украины Георгия Кушиташвили, которому было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украниу не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (три золота, одно серебро и две бронзы), третьими стали англичане (1-6-1).

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