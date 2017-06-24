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Трое российских нападающих были выбраны в шестом раунде драфта НХЛ 2017 года

Спорт
24 июня, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Денис Смирнов был выбран "Колорадо", Павел Колтыгин - "Нэшвиллом", Андрей Светлаков - "Миннесотой"

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские нападающие Денис Смирнов, Павел Колтыгин и Андрей Светлаков были выбраны в шестом раунде драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в американском городе Чикаго.

Смирнов был выбран "Колорадо" под общим 156-м номером. В прошедшем сезоне 19-летний нападающий стал чемпионом студенческой лиги (NCAA) в составе команды университета Пенсильвании. Смирнов провел 39 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач.

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Колтыгин был выбран "Нэшвиллом" под общим 176-м номером. В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 65 матчей за клуб юниорской хоккейной лиги Западного Квебека (QMJHL) "Друммондвилль Вольтижурс", в которых забросил 22 шайбы и сделал 25 результативных передач. В 2017 году Колтыгин стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет в составе сборной России, на счету нападающего одна шайба и три результативные передачи в семи матчах.

Светлаков был выбран "Миннесотой" под общим 178-м номером. В прошедшем сезоне 21-летний нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, на счету игрока четыре шайбы и 12 результативных передач в 37 матчах. Также Светлаков вызывался в сборную России на Еврохоккейтур, где провел 11 матчей, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи. Светлаков является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года.

В заключительном седьмом раунде драфта были выбраны два российских хоккеиста защитник Егор Зайцев и нападающий Иван Чехович. Зайцев был выбран "Нью-Джерси" под общим 205-м номером. В прошедшем сезоне 19-летний защитник стал чемпионом Высшей хоккейной лиги в составе "Динамо" из Балашихи. В активе Зайцева две шайбы и четыре результативные передачи в 24 матчах за подмосковный клуб.

Чехович был выбран "Сан-Хосе Шаркс" под общим 212-м номером. В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 60 матчей за клуб юниорской хоккейной лиги Западного Квебека "Бэ-Комо Драккар", в которых забросил 26 шайб и сделал 33 результативные передачи. Чехович является бронзовым призером юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет 2017 года. В активе нападающего пять шайб и четыре результативных передач в семи матчах мирового первенства.

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