Россиянка Губайдуллина стала третьей на этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла третье место на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.

По итогам четырех видов программы (фехтование, плавание, конкур и "комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Губайдуллина набрала 1365 очков.

Победу одержала Тамара Алексеева из Венгрии (1384), второй стала представительница Литвы Лаура Асадаускайте (1369).

Другая россиянка Екатерина Хураськина заняла 16-е место (1308), Ульяна Баташова - 18-е (1294).

Финал Кубка мира завершится 25 июня.