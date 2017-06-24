Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Губайдуллина стала третьей на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Спорт
24 июня, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Победу в Вильнюсе одержала Тамара Алексеева из Венгрии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гульназ Губайдуллина

Гульназ Губайдуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла третье место на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.

По итогам четырех видов программы (фехтование, плавание, конкур и "комбайн" - бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Губайдуллина набрала 1365 очков.

Победу одержала Тамара Алексеева из Венгрии (1384), второй стала представительница Литвы Лаура Асадаускайте (1369).

Другая россиянка Екатерина Хураськина заняла 16-е место (1308), Ульяна Баташова - 18-е (1294).

Финал Кубка мира завершится 25 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
19
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Болельщик сборной Мексики перед "Казань-Ареной"
8
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - Россия
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
2
В Подмосковье при возгорании бензовоза после ДТП погибли три человека, включая ребенка
3
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
4
У берегов Анапы произошло землетрясение
5
Эксперты: лечение рака без отравления химией укрепило авторитет российской науки
6
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области
7
Путин посетил "Артек" и пообщался с детьми
Темы дня
Загрузка...
Реклама