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Восемнадцать российских игроков были выбраны на драфте НХЛ 2017 года

Спорт
24 июня, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Наибольшее число задрафтованных традиционно оказалось среди канадцев (87 игроков), на втором месте американцы (47), далее следуют шведы (27) и финны (23)

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© AP Photo/Nam Y. Huh

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Восемнадцать российских игроков были выбраны на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в американском городе Чикаго.

Несмотря на широкое представительство, в первом раунде драфта впервые с 2011 года был выбран только один россиянин. Клим Костин был задрафтован клубом "Сент-Луис" под общим 31-м номером. В то же время в первом раунде было выбрано сразу шесть финских хоккеистов, что стало рекордом для представителей этой страны.

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Наибольшее число задрафтованных традиционно оказалось среди канадцев (87 игроков), на втором месте американцы (47), далее следуют шведы (27) и финны (23).

Впервые в истории под первым номером на драфте НХЛ был выбран швейцарский хоккеист. "Нью-Джерси" задрафтовал нападающего Нико Хишира, который был признан лучшим новичком Канадской хоккейной лиги. Под вторым номером "Филадельфия" выбрала канадского нападающего Нолана Патрика, под третьим - "Даллас" финского защитника Миро Хейсканена.

Впервые в драфте участвовал новый клуб НХЛ "Вегас Голден Найтс", который выбрал российского вратаря Максима Жукова в четвертом раунде под общим 96-м номером.

Российские хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2017 года:

  • 31. Клим Костин ("Сент-Луис")…,
  • 48. Александр Волков ("Тампа")..,
  • 70. Андрей Алтыбармакян ("Чикаго")..,
  • 76. Алексей Липанов ("Тампа")..,
  • 80. Кирилл Устименко ("Филадельфия")..,
  • 84. Дмитрий Саморуков ("Эдмонтон")..,
  • 86. Даниил Тарасов ("Коламбус")..,
  • 96. Максим Жуков ("Вегас")..,
  • 98. Никита Попугаев ("Нью-Джерси")..,
  • 113. Алексей Торопченко ("Сент-Луис")..,
  • 124. Владислав Кара ("Торонто")..,
  • 125. Игорь Швырев ("Колорадо")..,
  • 146. Кирилл Максимов ("Эдмонтон")..,
  • 156. Денис Смирнов ("Колорадо")..,
  • 176. Павел Колтыгин ("Нэшвилл")..,
  • 178. Андрей Светлаков ("Миннесота")..,
  • 205. Егор Зайцев ("Нью-Джерси")..,
  • 212. Иван Чехович ("Сан-Хосе").

Всего в Чикаго прошло семь раундов драфта. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирали хоккеистов, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года. Также к драфту были допущены хоккеисты 1996 года рождения не из Северной Америки и задрафтованные в НХЛ в 2015 году, но не подписавшие контракт с клубом.

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