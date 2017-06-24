Восемнадцать российских игроков были выбраны на драфте НХЛ 2017 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Восемнадцать российских игроков были выбраны на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в американском городе Чикаго.

Несмотря на широкое представительство, в первом раунде драфта впервые с 2011 года был выбран только один россиянин. Клим Костин был задрафтован клубом "Сент-Луис" под общим 31-м номером. В то же время в первом раунде было выбрано сразу шесть финских хоккеистов, что стало рекордом для представителей этой страны.

Наибольшее число задрафтованных традиционно оказалось среди канадцев (87 игроков), на втором месте американцы (47), далее следуют шведы (27) и финны (23).

Впервые в истории под первым номером на драфте НХЛ был выбран швейцарский хоккеист. "Нью-Джерси" задрафтовал нападающего Нико Хишира, который был признан лучшим новичком Канадской хоккейной лиги. Под вторым номером "Филадельфия" выбрала канадского нападающего Нолана Патрика, под третьим - "Даллас" финского защитника Миро Хейсканена.

Впервые в драфте участвовал новый клуб НХЛ "Вегас Голден Найтс", который выбрал российского вратаря Максима Жукова в четвертом раунде под общим 96-м номером.

Российские хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2017 года:

31. Клим Костин ("Сент-Луис")…,

48. Александр Волков ("Тампа")..,

70. Андрей Алтыбармакян ("Чикаго")..,

76. Алексей Липанов ("Тампа")..,

80. Кирилл Устименко ("Филадельфия")..,

84. Дмитрий Саморуков ("Эдмонтон")..,

86. Даниил Тарасов ("Коламбус")..,

96. Максим Жуков ("Вегас")..,

98. Никита Попугаев ("Нью-Джерси")..,

113. Алексей Торопченко ("Сент-Луис")..,

124. Владислав Кара ("Торонто")..,

125. Игорь Швырев ("Колорадо")..,

146. Кирилл Максимов ("Эдмонтон")..,

156. Денис Смирнов ("Колорадо")..,

176. Павел Колтыгин ("Нэшвилл")..,

178. Андрей Светлаков ("Миннесота")..,

205. Егор Зайцев ("Нью-Джерси")..,

212. Иван Чехович ("Сан-Хосе").

Всего в Чикаго прошло семь раундов драфта. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ "Вегас" выбирали хоккеистов, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года. Также к драфту были допущены хоккеисты 1996 года рождения не из Северной Америки и задрафтованные в НХЛ в 2015 году, но не подписавшие контракт с клубом.