Сборная Италии сыграет с сербами в финале суперфинала Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии победила команду США со счетом 13:11 в полуфинальном матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Основное время матча завершилось вничью - 8:8, в серии пенальти сильнее были сербы 5:3.

В другом полуфинале итальянцы также в серии послематчевых бросков обыграли хорватов со счетом 9:7. Финал и матч за третье место пройдут 25 июня, тогда же сборная России сыграет с командой Казахстана за пятое место.

Мировая лига по водному поло проводится с 2002 года, 10 титулов завоевала команда Сербии, две победы у команды Венгрии, по одной - у ватерполистов Хорватии, Черногории и России. Российская команда стала первой в 2002 году, после чего участвовала в суперфиналах в 2005 (шестое место) и 2013 (пятое место) годах.

Суперфинал Мировой лиги среди женских команд прошел в начале июня в Шанхае и завершился победой сборной США. Российская команда заняла третье место.