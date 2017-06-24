Уступили первенство: сборная России по боксу заняла второе место на чемпионате Европы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по боксу на завершившемся в Харькове чемпионате Европы завоевала пять медалей (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете, уступив команде Украины, в активе которой три золота, одно серебро и две бронзы.

В предыдущий раз российская команда не смогла стать лучшей на европейском первенстве в 2008 году. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил ТАСС, что выступление сборной является неудовлетворительным, поскольку перед ней ставилась задача выиграть общекомандный зачет.

"Неудовлетворительный результат, мы не должны такие результаты показывать, - сказал Кремлев. - 30 июня у нас пройдет тренерский совет, там будем разбираться по каждому весу. Нужны изменения, возможно, в подготовке к турнирам".

Инцидент на границе

Чемпионат Европы начался со скандала. Украинская пограничная служба не впустила на территорию страны боксера Георгия Кушиташвили (категория до 81 кг), который два года назад выступал на турнире в Крыму, его заменил партнер по команде Муслим Гаджимагомедов. Помимо этого, во въезде на Украину было отказано четырем тренерам российской сборной. Ранее российской делегации были даны соответствующие гарантии со стороны Международной ассоциации бокса (AIBA) и Европейской конфедерации бокса.

Федерация бокса России не стала подавать жалобу из-за инцидента. Кремлев пояснил ТАСС, что приоритетом для команды является подготовка к чемпионату мира, а не суды. По его мнению, в данной ситуации вины оргкомитета чемпионата Европы и Украинской федерации бокса нет, а ответственность лежит на властях Украины.

"У сборной России могло быть три золота"

До финалов чемпионата добрались четыре российских боксера - Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг). Первое золото в копилку российской команды принес Егоров, который в финале оказался сильнее англичанина Галаля Яфая. Следом за ним первое место мог завоевать Мамедов, но уступил раздельным решением судей украинцу Юрию Шестаку. Гаджимагомедов также не смог завоевать золото, не справившись с ирландцем Джозефом Уордом.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Тищенко подтвердил статус фаворита, в финальном поединке оказавшись сильнее представителя Англии Шивана Кларка. Бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг завоевал Максим Бабанин.

Кремлев, подводя для ТАСС итоги завершившегося чемпионата, отметил низкий уровень судейства в поединке между Мамедовым и Шестаком. "У нас могло быть три золота, но в финале весовой категории до 60 кг нас засудили. Мы будем разбираться по судейству, на исполкоме AIBA я подниму этот вопрос. Нам нужно высказывать свою позицию на международном уровне", - сказал генсек Федерации бокса России.

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков отметил, что российские спортсмены показали достойный уровень бокса. "Ребята показали хороший бокс на чемпионате Европы. Конечно, хотелось бы, чтобы и судейство всегда было лучше", - сказал Меньшиков.

С 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге пройдет чемпионат мира. По словам главного тренера сборной, состав на мировое первенство практически сформирован, отметив, что в него войдут Тищенко и Егоров.