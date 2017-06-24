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Сборная Испании сыграет с командой Франции в финале женского ЧЕ по баскетболу

Спорт
24 июня, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Финал и матч за третье место пройдут 25 июня

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Франции победила команду Греции со счетом 77:55 в полуфинале женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии.

В другом полуфинале испанки выиграли у бельгиек со счетом 68:52. Финал и матч за третье место пройдут 25 июня.

Сборная России заняла второе место в группе D и уступила команде Греции в квалификационном матче за выход в четвертьфинал турнира. Российская команда не прошла отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустит мировое первенство второй раз подряд. Помимо сборной страны-хозяйки турнира, в чемпионате мира в следующем году примут участие команды Бельгии, Франции, Греции, Турции и Латвии.

Сборная Испании трижды выходила в финал чемпионата Европы и два раза выигрывала его (1993, 2013). Команда Франции шесть раз играла в финале и дважды становилась чемпионом Европы (2001, 2009).

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