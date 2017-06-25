"Хетафе" стал последним участником чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Хетафе" в финале плей-офф Сегунды, второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу, обыграл "Тенерифе" и пробился в высшую лигу.

В ответном матче "Хетафе" на своем поле выиграл со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Алехандро Форлин (9-я минута) и Дани Пачеко (12, 37), у проигравших отличился Энтони Лосано (17).

Первый матч прошел на Канарских островах 21 июня и завершился победой "Тенерифе" со счетом 1:0. Таким образом, "Хетафе" по сумме двух матчей оказался сильнее.

Ранее место в Примере завоевали каталонская "Жирона", которая впервые будет выступать в элитном дивизионе, а также "Леванте". "Хетафе" вылетел из Примеры по итогам сезона-2015/16.