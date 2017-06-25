Американец Райан Бейдер завоевал пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер раздельным решением судей победил соотечественника Фила Дэвиса в бою за титул чемпиона организации Bellator в полутяжелом весе. Турнир Bellator 180 проходит в Нью-Йорке.

Дэвис не сумел защитить пояс, который он завоевал 5 ноября 2016 года в бою с британцем Лиамом Макгири.

Ранее Бейдер и Дэвис уже встречались в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), тогда победу также одержал Бейдер.

Теперь в активе 34-летнего Бейдера в ММА 24 победы (8 - нокаутом) и пять поражений. 32-летний Дэвис одержал 17 побед (3 - нокаутом) при пяти поражениях.