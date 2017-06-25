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Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180

Спорт
25 июня, 6:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Судья остановил бой уже на второй минуте поединка

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© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона нокаутом на турнире Bellator 180, который прошел в Нью-Йорке (США).

Поединок, который имел статус одного из двух главных боев вечера, завершился в первом раунде из трех.

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