Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона нокаутом на турнире Bellator 180, который прошел в Нью-Йорке (США).
Поединок, который имел статус одного из двух главных боев вечера, завершился в первом раунде из трех.