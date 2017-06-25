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Харитонов: Емельяненко после поражения от Митриона сможет собраться и выступать дальше

Спорт
25 июня, 7:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российский боец считает, что поражение не ставит крест на карьере Федора

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Федор Емельяненко против Мэтта Митриона

Федор Емельяненко против Мэтта Митриона

© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко сможет собраться и продолжить карьеру после поражения от американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС заявил боец Сергей Харитонов.

В воскресенье Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка в Bellator.

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"Мне было очень больно смотреть на то, как он проиграл, - сказал Харитонов. - Мы с друзьями смотрели бой и очень поддерживали Федора, произошедшее очень неприятно. Это супертяжелый вес, никто здесь не застрахован, вот и все. Но я не ожидал такого поворота".

"Федор опытный боец. Он соберется и будет тренироваться дальше, если хочет выступать. Но это очень непростая ситуация", - добавил собеседник агентства.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, пять поражений.

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