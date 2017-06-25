Харитонов: Емельяненко после поражения от Митриона сможет собраться и выступать дальше

Харитонов: Емельяненко после поражения от Митриона сможет собраться и выступать дальшеСпорт 25 июня, 7:38
СМИ: в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане погибли 123 человекаПроисшествия 25 июня, 7:35
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раундеСпорт 25 июня, 6:55
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"Армия и ОПК 25 июня, 6:34
Times: консерваторы Великобритании выступают за кандидатуру Хаммонда на пост премьераМеждународная панорама 25 июня, 6:25
Американец Райан Бейдер завоевал пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весеСпорт 25 июня, 5:16
Власти Китая опубликовали полный список людей, пропавших в результате схода оползняПроисшествия 25 июня, 5:12
В Колумбии задержаны восемь человек по подозрению в причастности к взрыву в БоготеМеждународная панорама 25 июня, 4:59
Американский журналист: Трамп знал, что власти Сирии не применяли химоружие в Хан-ШейхунеМеждународная панорама 25 июня, 4:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко сможет собраться и продолжить карьеру после поражения от американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС заявил боец Сергей Харитонов.
В воскресенье Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка в Bellator.
"Мне было очень больно смотреть на то, как он проиграл, - сказал Харитонов. - Мы с друзьями смотрели бой и очень поддерживали Федора, произошедшее очень неприятно. Это супертяжелый вес, никто здесь не застрахован, вот и все. Но я не ожидал такого поворота".
"Федор опытный боец. Он соберется и будет тренироваться дальше, если хочет выступать. Но это очень непростая ситуация", - добавил собеседник агентства.
40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.
Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, пять поражений.