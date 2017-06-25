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Туменов: поражение никак не повлияет на карьеру Емельяненко

Спорт
25 июня, 8:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российский боец считает, что Емельяненко всем все доказал за 17 лет выступлений

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МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поражение бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко от Мэтта Митриона никак не повлияет на карьеру россиянина. Об этом ТАСС заявил боец Альберт Туменов.

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Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде

В воскресенье Емельяненко проиграл американцу Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator, который прошел в Нью-Йорке.

"Очень расстроился из-за поражения Федора, - сказал Туменов. - В спорте много драм, любой может проиграть. Желаю Федору здоровья. Он всем все давно уже доказал, и это поражение не повлияет на его карьеру".

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, пять поражений.

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