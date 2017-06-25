Федор Емельяненко не намерен завершать карьеру после поражения от Митриона

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не намерен завершать карьеру, несмотря на поражение техническим нокаутом от американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке. Об этом россиянин сообщил на пресс-конференции после боя.

Емельяненко проиграл Митриону в воскресенье техническим нокаутом. Судья остановил поединок уже на второй минуте после перекрестного удара двух спортсменов, после которого американец начал добивать упавшего российского бойца, находившегося в пассивной защите.

"Конечно, я же боец", - сказал 40-летний Емельяненко под аплодисменты сидящих в зале журналистов, отвечая на вопрос, намерен ли он продолжать карьеру.

Также россиянин сообщил, что не испытывает проблем со здоровьем после боя. "Медосмотр прошел, все хорошо", - ответил он.

Емельяненко готов провести бой-реванш с Митрионом. "Да, можно было бы", - сказал он. Комментируя воскресный поединок, россиянин отметил, что удары были обоюдными, но американец чуть раньше успел восстановиться.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету 38-летнего Митриона 12 побед, пять поражений.