Тренер: Емельяненко сможет оправиться от поражения нокаутом от Митриона

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко психологически выдержит поражение от американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Владимир Воронов.

Ранее Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator 180, который прошел в Нью-Йорке.

"Федор тренировался в Голландии, что тут еще можно сказать. Он действительно ничего не успел, но все вопросы нужно задавать туда, где он готовился. Я думаю, что он психологически нормально справится с данной ситуацией", - сказал Воронов.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.