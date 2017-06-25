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Боец Соннен после победы над Силвой вызвал на поединок Федора Емельяненко

Спорт
25 июня, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде, Соннен победил Вандерлея Силву по очкам

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Чейл Соннен

Чейл Соннен

© EPA/ANTONIO LACERDA

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен, одержавший победу над бразильцем Вандерлеем Силвой в главном бою турнира Bellator 180, бросил вызов российскому тяжеловесу Федору Емельяненко. Об этом он заявил ведущему турнира в эфире телеканала организации Bellator.

В ночь на воскресенье Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator, который прошел в Нью-Йорке. Соннен победил Силву по очкам единогласным решением судей.

"Я заставил Тито Ортиса постучать в знак сдачи менее чем через минуту. Я выкинул отсюда Вандерлея Силву в главном бою вечера. И теперь я иду за тобой, Федор Емельяненко, мне нужна только одна попытка", - сказал Соннен.

"Ты попросил у меня автограф, и я похлопал тебя по твоей голове и сказал, что подумаю об этом. Я принял решение. Я дам тебе свой автограф, но он будет стоять на контракте, и ты, как и Вандерлей и Тито, поймешь - никогда не зли гангстера", - добавил 40-летний американец.

На пресс-конференции после турнира Емельяненко был задан вопрос, готов ли он принять вызов Соннена. "У нас разные весовые категории", - ответил 40-летний россиянин. Емельяненко выступает в тяжелом весе, Соннен на протяжении своей карьеры выступал в полутяжелой и средней категориях, последние пять боев американец провел в полутяжелой.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Соннен провел 46 боев в своей профессиональной карьере, одержав 30 побед, потерпев 15 поражений и один поединок завершив вничью.

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