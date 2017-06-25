Митрион: Емельяненко является лучшим тяжеловесом в истории ММА

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко является лучшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств (ММА). Такое мнение высказал американец Мэтт Митрион на пресс-конференции после турнира Bellator 180, который прошел в Нью-Йорке.
В ночь на воскресенье Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator.
"Емельяненко очень и очень хорош, он само собой лучший боец, с которым я когда-либо дрался. Его ум, его бойцовское мышление находятся просто за гранью, я видел, как он просчитывает каждое мое движение. И он лучший тяжеловес в истории, бесспорно. Он, возможно, лучший боец в истории", - заявил Митрион.
40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.
Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.