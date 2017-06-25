Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на Украине

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата Европы в Харькове. Поезд со спортсменами прибыл в столицу России в воскресенье утром, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград - две золотые, две серебряные и одну бронзовую, и заняла второе место в общекомандном зачете. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).

В чемпионате Европы не смог принять участие российский боксер Георгий Кушиташвили, который не был допущен на Украину из-за своего выступления в Крыму в 2015 году. Его впоследствии заменил Муслим Гаджимагомедов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 81 кг.