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Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на Украине

Спорт
25 июня, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Россияне завоевали пять наград и заняли второе место в общекомандном зачете

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Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата Европы в Харькове. Поезд со спортсменами прибыл в столицу России в воскресенье утром, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград - две золотые, две серебряные и одну бронзовую, и заняла второе место в общекомандном зачете. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).

В чемпионате Европы не смог принять участие российский боксер Георгий Кушиташвили, который не был допущен на Украину из-за своего выступления в Крыму в 2015 году. Его впоследствии заменил Муслим Гаджимагомедов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 81 кг.

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