Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на Украине

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата Европы в Харькове. Поезд со спортсменами прибыл в столицу России в воскресенье утром, передает корреспондент ТАСС с места событий.
На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград - две золотые, две серебряные и одну бронзовую, и заняла второе место в общекомандном зачете. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).
В чемпионате Европы не смог принять участие российский боксер Георгий Кушиташвили, который не был допущен на Украину из-за своего выступления в Крыму в 2015 году. Его впоследствии заменил Муслим Гаджимагомедов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 81 кг.