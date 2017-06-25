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Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону

Спорт
25 июня, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Российский боец неудачно дебютировал в организации Bellator, проиграв техническим нокаутом в первом раунде

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону. Поединок тяжеловесов состоялся в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в рамках бойцовского шоу Bellator 180.

Бой был остановлен на 74-й секунде. Емельяненко нанес мощный удар Митриону в челюсть, однако в этот же момент пропустил встречный в подбородок. Упали оба, однако американцу удалось подняться быстрее, после чего 38-летний Митрион обрушил на 40-летнего Емельяненко град ударов. Когда стало ясно, что российский боец уже не в состоянии защищаться, рефери прекратил поединок.

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Емельяненко на пресс-конференции после боя заявил, что не намерен завершать карьеру. "Конечно, я же боец", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли он продолжать выступления в смешанных боевых единоборствах (ММА). Также Емельяненко сообщил, что избежал серьезных травм. "Медосмотр прошел, все хорошо", - пояснил спортсмен.

Российский боец заявил, что готов к реваншу с Митрионом. Американец, в свою очередь, отметил, что в бою с Емельяненко ему "очень повезло". "Я чувствовал, что он просчитывал каждое мое движение. Емельяненко - лучший тяжеловес в истории", - сказал боец.

Емельяненко готовился к бою с Митрионом в Нидерландах. Голландский тренер Питер Тайссе, помогавший Емельяненко, сообщил ТАСС, что план российского бойца не предполагал длительного сражения в стойке. "Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер, но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело; это жизнь, так бывает", - сказал Тайссе.

У Емельяненко теперь 41 бой в ММА (36 побед, пять поражений), на счету Митриона - 17 поединков (12 побед, пять поражений). До того, как стать бойцом ММА, Митрион играл в американский футбол: сначала выступал за команду университета Пердью, потом - за клуб НФЛ "Нью-Йорк Джайнтс", затем - за "Миннесоту Викингз". Первый профессиональный бой в смешанных единоборствах Митрион провел в 2009 году, нокаутировав Маркуса Джонса в финале шоу The Ultimate Fighter. После победы над Джонсом он подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), где выступал с 2010 по 2016 год, одержав восемь побед (семь - нокаутами) и потерпев пять поражений, а потом перешел в Bellator, где победил (и вновь - нокаутами) Карла Семанутафу, Оли Томпсона, а сейчас и Емельяненко.

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Федор, к сожалению, опять сделал ставку на свои руки

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что Емельяненко выбрал неправильную тактику. "Может, это и грубовато звучит, но Федору не удалось показать в бою всего того, на что он способен, - отметил Шлеменко в беседе с корреспондентом ТАСС. - Он совершил роковую ошибку, которая привела к этому поражению. Митрион был крупнее, в этом было его преимущество, а преимущество более легкого бойца - в скорости и выносливости".

"У Митриона был как раз такой шанс в начале за счет габаритов (вес Митриона - 117 кг, Емельяненко - 107 - прим. ТАСС) и более сильного удара, это мы и увидели, удар на удар. Федор, к сожалению, опять сделал ставку на свои руки. Хотя у него богатый арсенал как в борьбе, так и в ударах ногами", - добавил Шлеменко.

По мнению собеседника ТАСС, на бойцовских амбициях Емельяненко еще рано ставить крест. "Мне кажется, поражение повлияет на его карьеру, но главное - это психологическое влияние. Надежды при подписании [контракта] в Bellator были большими, было много разговоров вокруг этого процесса, а после таких поражений тяжело возвращаться и продолжать. Но примеры хороших возвращений есть, не стоит сильно расстраиваться и опускать руки, самое главное - сделать правильные выводы", - сказал Шлеменко.

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Харитонов: Емельяненко после поражения от Митриона сможет собраться и выступать дальше

Другой российский боец Bellator, тяжеловес Сергей Харитонов полагает, что Емельяненко, если захочет, сможет найти в себе силы для достойного продолжения карьеры. "Мне было очень больно смотреть на то, как он проиграл. Это супертяжелый вес, никто здесь не застрахован, вот и все; но я не ожидал такого поворота. Федор опытный боец, он соберется и будет тренироваться дальше, если хочет выступать, но это очень непростая ситуация", - сказал Харитонов ТАСС.

От Косаки до Митриона

Первое поражение Емельяненко случилось в декабре 2000 года - в бою с японцем Цуёси Косакой. Бой был остановлен из- за рассечения у Федора, полученного спустя несколько секунд после начала боя; кроме того, рассечение российскому бойцу Косака поставил запрещенным ударом локтем. Потом Емельяненко не проигрывал почти 10 лет, побеждая одного топ- бойца за другим: Антонио Родриго Ногейру, Марка Коулмана, Мирко Филиповича, Марка Ханта, Андрея Орловского. Досталось и Косаке, которого Емельяненко, уже будучи чемпионом Pride (на тот момент - ведущей ММА-организации в мире) и четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, уверенно одолел в апреле 2005 года.

"Суперсерия" прервалась в июне 2010 года, когда Емельяненко попался на прием "треугольник", ловко исполненный бразильцем Фабрисио Вердумом. Наступила черная полоса - в 2011 году Емельяненко проиграл бразильцу Антонио Силве и американцу Дену Хендерсону. Уроженец Старого Оскола, однако, не раскис, и затем без проблем победил американца Джеффа Монсона, японца Сатоси Исии и бразильца Педро Хиззо. После боя с Хиззо, который состоялся в июне 2012 года, Емельяненко объявил о завершении бойцовской карьеры, а вскоре возглавил Союз ММА России.

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предлагал Емельяненко вернуться, пообещав очень большие деньги за бой с Броком Леснаром, но российский спортсмен отказался. Емельяненко говорил о нежелании сражаться в ММА практически в каждом интервью. Тем неожиданнее было заявление о возобновлении карьеры Емельяненко, появившееся на официальном сайте Союза ММА России 14 июля 2015 года.

Емельяненко провел первый бой после возвращения 31 декабря 2015 года, легко и непринужденно выиграв у Джайдипа Сингха из Индии. Второй поединок - с бразильцем Фабио Мальдонадо, состоявшийся в июне 2016 года, получился совершенно другим - так, в первом раунде Федор побывал в нокдауне, он выстоял и в следующих раундах смотрелся ничуть не хуже соперника. В результате судьи отдали победу российскому бойцу, это решение было спорным, и команда Мальдонадо подала протест во Всемирную ассоциацию MMА. Комиссия ассоциации пришла к выводу, что справедливым итогом поединка была бы ничья, но Союз ММА России отказался пересматривать итог боя.

Спустя несколько месяцев Емельяненко подписал контракт с Bellator, рассчитанный на три боя. На 18 февраля был назначен бой с Митрионом, но поединок был перенесен из-за того, что у американца обнаружились камни в почках.

Когда Емельяненко проведет следующий бой, и кто будет его соперником, пока неизвестно.

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