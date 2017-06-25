Призеры ЧЕ получат дополнительное вознаграждение от Федерации бокса России

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спортсмены, завоевавшие медали на чемпионате Европы в Харькове, получат дополнительное денежное вознаграждение от Федерации бокса России. Об этом на встрече национальной команды заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
Мужская сборная России по боксу в воскресенье вернулась из Украины в Москву.
"На чемпионате мира мы устраним все ошибки. Не очень плохой результат, но средний. Нужно стремиться к лучшему, думаю, на чемпионате мира мы покажем другой бокс", - сказал Кремлев, добавив, что медалисты "получат вознаграждение от федерации".
На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2). Золотые медали в активе Евгения Тищенко и Василия Егорова, серебро завоевали Муслим Гаджимагомедов и Габил Мамедов, Максим Бабанин стал обладателем бронзовой медали.
В чемпионате Европы не смог принять участие Российский боксер Георгий Кушиташвили, который не был допущен на Украину из-за своего выступления в Крыму в 2015 году. Его впоследствии заменил Гаджимагомедов.