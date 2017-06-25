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Гаджиев: Федор Емельяненко может изменить первоначальное решение и уйти из спорта

Спорт
25 июня, 12:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Федор Емельяненко после проигранного поединка с американцем Мэттом Митрионом объявил о намерении продолжать карьеру в спорте

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский боец Федор Емельяненко, объявивший после проигранного поединка с американцем Мэттом Митрионом о намерении продолжать карьеру в спорте, спустя некоторое время может изменить свое первоначальное решение. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.

38-летний Митрион в ночь на воскресенье победил техническим нокаутом в первом раунде 40-летнего россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке. Для Емельяненко данное поражение стало пятым в карьере при 36 победах. На пресс-конференции, состоявшейся после боя, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

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"Что касается продолжения Федором карьеры, то сложно давать ему советы, но часто решение, которое принимает боец сразу после поединка, оказывается скоропалительным и сделанным на горячую голову, - заметил Гаджиев. - Пока, насколько я знаю, Федор готов продолжать карьеру. Сейчас имя этого человека связано именно с победами, и очень не хочется, чтобы эта тенденция изменилась и подрастающее поколение запомнило его как победителя. Федору надо хорошо подумать, и я допускаю, что он может изменить решение остаться в спорте".

"Я не говорю, что он должен завершать карьеру. Речь идет только о его решении", - уточнил собеседник агентства.

Судья остановил поединок уже на второй минуте после перекрестного удара соперников, после которого американец начал добивать не успевшего встать российского бойца, находившегося в пассивной защите.

"Мы видели одну из излюбленных комбинаций Федора, когда он подбирается к сопернику и начинает атаку с правой руки. Эта тактика ему очень часто приносила успех. Но американец оказался к этому готов, к тому же у него обнаружилась достаточно неплохая реакция. Мэтт поймал Федора на одном из его излюбленных приемов, а остальное было делом техники", - заключил Гаджиев.

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