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Мутко: в российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингом

Спорт
25 июня, 12:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Вице-премьер РФ призвал не обращать внимание на нападки британских СМИ на российский спорт

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проблем с допингом в российском футболе никогда не было и не будет, обращать внимания на материалы британских СМИ не нужно. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку газета опубликовала поздно вечером в субботу.

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"Не обращайте внимания на это, они (британские СМИ) с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят?", - сказал Мутко.

"Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать", - добавил глава РФС.

"Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран - Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы они (британские СМИ) об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул - напишут, понимаете же", - отметил Мутко.

Нападки британских СМИ на российский спорт

В феврале 2017 года британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые, по ее данным, якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.

В марте газета Daily Mail выпустила материал, в котором говорилось, что после мартовского матча чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Спартак" была драка болельщиков. При этом материал сопровождался видеозаписью с потасовкой фанатов в лесу в летнее время года. Неделей ранее газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

Англия являлась одним из главных конкурентов России в 2010 году в борьбе за право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. В результате победила российская заявка.

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