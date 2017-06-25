Велосипедистка Яковенко стала чемпионкой России в групповой шоссейной гонке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Велогонщица из Санкт- Петербурга Анастасия Яковенко заняла первое место в групповой шоссейной гонке на чемпионате России, который завершается в воскресенье в Воронеже. Спортсменка проехала 124,8 км за 3 часа 26 минут 17 секунд.

Второе место заняла Карина Касенова (3:26.17), которая на внутрироссийских соревнованиях также представляет Санкт- Петербург, бронзовую медаль завоевала Светлана Кузнецова (3:26.18), выступающая за Республику Адыгея.

Завершит чемпионат России мужская групповая гонка на 192 км.