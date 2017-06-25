Мутко: Федор Емельяненко всегда будет считаться выдающимся спортсменом

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, несмотря на поражение от американца Мэтта Митриона, всегда будет считаться выдающимся спортсменом. Об этом ТАСС заявил вице- премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

40-летний Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в воскресенье утром в рамках шоу Bellator 180.

"К Феде можно относиться как к выдающемуся спортсмену. Он в таком возрасте вышел в ринг, пытался конкурировать, это уже дорогого стоит. Но сейчас ему крайне сложно конкурировать с другими бойцами. Это реалии, мы же хотим, чтобы и братья Березуцкие продолжали играть за сборную России по футболу, и Сергей Игнашевич, но в определенный момент становится невозможно играть на два фронта", - сказал Мутко.

"Пускай Федор не расстраивается. Он был и остается "Последним императором", выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда", - отметил вице- премьер РФ.

В активе Емельяненко 41 бой (36 побед, пять поражений) в смешанных боевых единоборствах (ММА). Пик его карьеры пришелся на середину 2000-х годов, когда он был чемпионом ведущей на тот момент ММА-организации Pride.