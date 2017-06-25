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Россиянка Бравикова завоевала два золота на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Спорт
25 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Также в активе 17-летней россиянки бронза в упражнении с лентой

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Бравикова завоевала две золотые медали в упражнениях с обручем и с булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в израильском Холоне.

Также в активе 17-летней россиянки бронза в упражнении с лентой. Другая российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнении с мячом и стала второй в упражнении с булавами. Ее сестра и соотечественница Арина Аверина завоевала золото в упражнении с лентой и серебро в упражнении с мячом.

В групповых упражнениях сборная России завоевала две золотые медали. Одну - в упражнении с пятью обручами, вторую - в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

Следующий этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет в чешском Брно с 19 по 23 октября.

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