Россиянка Бравикова завоевала два золота на этапе Гран-при по художественной гимнастике

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Бравикова завоевала две золотые медали в упражнениях с обручем и с булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в израильском Холоне.
Также в активе 17-летней россиянки бронза в упражнении с лентой. Другая российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнении с мячом и стала второй в упражнении с булавами. Ее сестра и соотечественница Арина Аверина завоевала золото в упражнении с лентой и серебро в упражнении с мячом.
В групповых упражнениях сборная России завоевала две золотые медали. Одну - в упражнении с пятью обручами, вторую - в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.
Следующий этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет в чешском Брно с 19 по 23 октября.